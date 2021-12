“Ha avuto difficoltà…”: Atalanta, Gasperini gli dà l’addio in conferenza?

In conferenza stampa il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha parlato del futuro a Bergamo del russo Aleksey Miranchuk.

Da quando è allenatore dell’Atalanta, il tecnico Giampiero Gasperini è sicuramente uno dei più abili a gestire la rosa ed è bravo a gestire tutti i calciatori a propria disposizione. Un caso particolare riguardo però il trequartista russo Aleksej Miranchuk, giocatore che sta trovando sempre meno spazio nelle rotazioni.

Nel corso della conferenza stampa odierna Gasperini ha parlato del futuro di Miranchuk ed ha rilasciato una sorta di ‘frecciatina’ per il russo: “È chiaro agli occhi di tutti che Alexei predilige giocare in una determinata zona di campo. Dico sempre che un giocatore va gratificato e messo dove esprime al meglio, poi per necessità si fanno degli adattamenti. De Roon in emergenza può fare anche il portiere, ma non solo lui. Non è colpa di nessuno, il giocatore è anche molto forte, ha talento e tecnica ma ha avuto difficoltà di inserimento”.

Atalanta, un club di A sulle tracce di Miranchuk

Il giocatore potrebbe partire nella sessione di gennaio e sulle sue tracce c’è l’Hellas Verona, squadra a caccia di un trequartista che possa dare ricambio sia a Barak che a Gianluca Caprari.

Appare sempre più probabile che Miranchuk lasci in anticipo il club orobico, anche solo in prestito.