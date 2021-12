“Non è contento…”: occhio Inter, la rivelazione sul big ‘gela’ Inzaghi

Inter, attenzione alla rivelazione sul big di Simone Inzaghi: “Non è contento…”, e adesso la tensione cresce tra i nerazzurri

Gioco, intensità e uno stato fisico che spaventa gli avversari. L’Inter di Simone Inzaghi è tornata in cima al campionato italiano, dopo gli exploit (adesso affievoliti) di Milan e Napoli. L’ex tecnico della Lazio è stato bravo nel rivalutare gran parte della rosa a sua disposizione. Anche chi, come l’anno scorso, non aveva convinto al massimo come Arturo Vidal.

Voluto ad ogni costo dal suo mentore Antonio Conte, il cileno non è stato artefice di una grande stagione. Nonostante la vittoria finale dello Scudetto. Eppure quest’anno, l’ex Juventus stava dando dimostrazione di una ritrovata condizione. In particolare come pedina a partita in corso.

“Non è contento…”: Inter, ecco il retroscena di Pinilla su Vidal

Adesso, però, l’Inter deve fare attenzione alle parole di Mauricio Pinilla. L’ex bomber di Cagliari, Palermo e Atalanta (nonché ex compagno di nazionale di Vidal) è stato senza filtri nel rivelare l’umore del cileno. “Non è contento, per nulla…”, spiega Pinilla che poi si sposta sul futuro dell’ex Juventus: “A breve lo vedo in Medio Oriente, lontano dal calcio europeo. So che ci sono alcuni contatti che si sono ravvivati”.

Un monito, o un allarme per l’Inter e per Inzaghi? Nonostante la ritrovata forma di Vidal, i nerazzurri sono già chiamati a dirgli addio? Oppure sono soltanto voci che si rincorrono, a ridosso del mercato invernale? Tutte domande che la dirigenza lombarda sarà chiamata a rispondere nelle prossime settimane.