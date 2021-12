Il Napoli a caccia dell’erede di Manolas: tra i nomi graditi, quello di Jhon Lucumí. Il Genk può aprire alla cessione, secondo SerieANews.com

L’addio di Manolas è stato tanto inevitabile, quanto immediato. E adesso il Napoli si trova costretto a rimediare in fretta, già nel mercato di gennaio. Con Koulibaly infortunato (e già destinato alla Coppa d’Africa), Spalletti ha lanciato l’allarme in difesa: numericamente, ancor prima che tecnicamente, serve una pedina di rilievo in quella zona del campo.

Nella wish-list del DS Giuntoli, i nomi sono numerosi. Le sorprese Gatti, Viti e Casale, la vecchia fiamma Senesi e il tedesco Uduokhai, ma anche e soprattutto Jhon Lucumí. Colombiano classe 1998, il difensore di proprietà del Genk è uno dei grandi pallini del Napoli, uno dei profili seguiti da maggior tempo dalla squadra mercato azzurra.

Il Napoli cerca il dopo-Manolas: il Genk può aprire alla cessione di Lucumí

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, Jhon Lucumí può essere una delle ipotesi di mercato perseguibili per il mercato di gennaio. Il Napoli lo segue da tempo e lo apprezza (anche) per le sue doti da jolly: difensore centrale sì, ma all’occasione anche terzino sinistro. Una zona del campo storicamente scoperta nella rosa di Spalletti.

Nonostante l’importanza del calciatore nell’undici del Genk, il colombiano può partire già nella sessione di gennaio. La volontà del club, ovviamente, sarebbe quella di trattenere Lucumí sino al termine della stagione, ma la pressione dei top club europei (soprattutto quelli della Premier League) è tale che può aprire più di uno spiraglio nelle intenzioni della dirigenza belga.

Al momento, non risultano contatti recenti tra il Napoli e il Genk, ma la stima e l’interesse di Giuntoli si registra da tempo. In scadenza nel 2023, la situazione contrattuale di Lucumí può fornire un assist alle sue pretendenti. Fonti vicine al club belga, però, assicurano: l’offerta deve essere tale da giustificare una partenza anticipata, di un tassello così importante per l’undici del Genk. Il Napoli, intanto, è alla finestra.