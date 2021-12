“Non può essere esonerato”: Serie A, il retroscena che blocca il club

In Serie A lo Spezia continua a vivere un periodo nero. Thiago Motta è in bilico ma l’esonero non arriverà prima del 2022, ecco perchè.

In Serie A ci sono dinamiche che continuano ad evolversi settimana dopo settimana. Club che cercano di racimolare quanti più punti possibile, per arrivare al proprio obiettivo senza rischiare di rimanere a secco e doversi giocare tutto nelle ultime sfide. Dallo Scudetto alla zona Europa passando, ovviamente, per la salvezza. Nelle zone basse della classifica la situazione continua a complicarsi per alcune squadre.

In quatto punti ci sono ben quattro compagini che stanno cercando di non farsi risucchiar verso il basso, ma c’è chi davvero non riesce a venirne fuori. Lo Spezia ha racimolato soltanto cinque punti nelle ultime nove partite, con una vittoria all’attivo e due pareggi in questo periodo nero che dura da diverse settimane. Proprio per questo la situazione di Thiago Motta sembra si stia complicando in maniera inevitabile.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, Thiago Motta in bilico ma non sarà esonerato prima del 2022

Davvero pochi i punti raccolti dalla metà di ottobre fino ad ora, e proprio per questo il club sta pensando a cosa fare per provare a dare una svolta. La mossa in programma – secondo quanto riportato da il ‘Secolo XIX’ – sarebbe proprio l’esonero del tecnico che, però, non potrà avvenire prima del 2022.

LEGGI ANCHE >>> Milan, brutte notizie dal mercato: l’annuncio fa scontento Maldini

Il motivo? Una clausola all’interno del contratto che contemplerebbe – si legge – una penale da pagare da 400 mila euro in caso di esonero prima del 2022. Insomma, un rinvio a giudizio che sembra non possa cambiare (a meno di clamorosi ribaltoni) quello che sarà il destino di Thiago Motta, sempre più in bilico.