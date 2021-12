“Vergognoso, insostenibile”: ennesima vergogna in Francia, le immagini

Tafferugli e invasione di campo nel match di Coppa di Francia tra Paris Fc e Olympique Lione: gara sospesa e calciatori negli spogliatoi

Ancora un episodio di inaudita follia in Francia nel corso della sfida tra Paris Fc e Olympique Lione. L’episodio si è verificato durante l’intervallo della sfida valida per i 32esimi della Coppa di Francia. Contatti tra le due tifoserie e poi invasione di campo con i calciatori costretti a rientrare negli spogliatoi.

Vergonzoso. Hinchas del Lyon entran al campo después del descanso contra el París FC. Jugadores a vestuarios. Esto es insostenible. pic.twitter.com/ndlpCY5lMy — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) December 17, 2021

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Francia senza pace, ancora un episodio di violenza: Coppa di Francia, Paris Fc-Lione sospesa

I tafferugli tra le due tifoserie sono nati quasi in prossimità dell’avvio del secondo tempo. Successivamente, vi è stata l’invasione di campo da parte dei sostenitori. Una ‘risposta’ che sarebbe stata causata dai fumogeni accesi all’interno di alcuni settori che hanno reso irrespirabile l’aria. I calciatori sono rientrati mestamente negli spogliatoi. La partita non è ancora ricominciata e si attendono novità in merito.

Come riportato da “RMC Sport”, infatti, con il nuovo regolamento, che è entrato in vigore soltanto ieri, l’arbitro deciderà sull’eventuale ripresa o meno soltanto dopo un colloquio con le autorità locali.

Per la Francia appare sempre più evidente il bisogno di compiere delle attente riflessioni per risolvere l’emergenza violenza che appare sempre più evidente. Oltralpe, sono state già svariate le gare segnate da episodi di follia durante questa prima parte di stagione.

La Coppa di Francia sarà protagonista del weekend con buona pace del campionato che ripartirà poi martedì. Il Paris Fc è terzo in classifica in Ligue 2, in coabitazione con l’Auxerre, con 33 punti. Davanti ha soltanto il Tolosa (34) e l’Ajaccio (35).

LEGGI ANCHE >>> L’Inter passeggia a Salerno, che ‘messaggio’ a Milan e Napoli

Al momento della sospensione della partita, il risultato della sfida era fermo sull’1-1. Al vantaggio firmato dai parigini con Gaetan Laura dopo appena 7 minuti, ha pareggiato il Lione con la rete di Moussa Dembele, giunta ad un minuto dall’intervallo.