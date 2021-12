L’Inter passeggia a Salerno, che ‘messaggio’ a Milan e Napoli

L’Inter di Inzaghi si impone con disarmante semplicità sulla Salernitana e ribadisce il suo periodo magico mandando un messaggio al torneo

Inter in pieno controllo del match dall’inizio alla fine: la squadra di Simone Inzaghi aumenta le proprie certezze stagionali con il 5-0 ottenuto contro la Salernitana. Le prestazioni dei nerazzurri stanno decollando, un po’ come avvenuto nella passata stagione. A questo punto, le altre contendenti dovranno mantenere un ritmo forsennato per reggere il passo dei campioni d’Italia in carica. All’Arechi, contro i granata, è arrivata un’altra brillante vittoria.

Situazione sempre complicata per la Salernitana di Colantuono, in ritardo al momento di quattro lunghezze rispetto al quartultimo posto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, cinque reti alla Salernitana e segnale forte al campionato: i campioni d’Italia in carica sono tornati

Quattro reti rifilate dai nerazzurri alla Salernitana. Che sarebbe stata una partita complicata, i granata lo hanno capito quasi subito. All’11 esimo Perisic si è fatto trovare preparato sull’assist da calcio piazzato di Hakan Calhanoglu. Il turco è stato il grande ispiratore della vittoria dell’Inter. Ventidue minuti più tardi però è stato Dzeko a suggerire per Dumfries che con l’aiuto della traversa ha fatto finire il pallone oltre la linea della porta difesa sa Fiorillo.

In apertura di secondo tempo, Calhanoglu ha servito a Sanchez il pallone del tris (51′, diagonale preciso del cileno). Poi, in chiusura, è toccato a Lautaro Martinez firmare il poker (77′) mentre Gagliardini ha fatto cinquina (87′).

I nerazzurri a questo punto restano in attesa degli altri risultati. Principalmente quelli di Milan e Atalanta, squadre più vicine e impegnate contro Napoli e Roma. La formazione di Simone Inzaghi può proclamarsi campione d’inverno con un turno d’anticipo. Qualcosa di minimamente pensabile soltanto poche settimane fa.

Contro la Salernitana, intanto, è arrivata l’ottava vittoria nelle ultime nove partite (l’altro è il pareggio con l’Udinese).

LEGGI ANCHE >>> “Nessuno come lui…”: Inter da sogno, il dato che fa ‘impazzire’ Inzaghi

In attesa del completamento del diciottesimo turno, cominciato oggi con i primi due anticipi, questa è la classifica parziale della Serie A: Inter 43; Milan 39; Atalanta 37; Napoli 36; Fiorentina 30; Roma, Juventus, Lazio 28; Empoli 26; Bologna 24; Hellas Verona, Sassuolo 23; Torino 22; Sampdoria 18; Udinese 17; Venezia 16; Spezia 12; Cagliari, Genoa 10; Salernitana 8.