Alle 18.30 spazio al primo anticipo di questa domenica di Serie A. Scendono in campo anche la Lazio ed il Genoa.

La Lazio chiamata a dimostrare di aver lasciato alle spalle il difficile momento che si porta dietro da qualche tempo. Altalenante, soprattutto, con risultati che tengono i biancocelesti nel mezzo della classifica. Serve dare una svolta, soprattutto per dimostrare di poter nuovamente rincorrere un posto in Champions.

Di fronte il Genoa, che non se la vede di certo bene. La squadra di Shevchenko ha soltanto 10 punti, due un più dell’ultima in classifica Salernitana. Anche per il Grifone la vittoria risulta una necessita per cercare di venir fuori da una situazione che rischia di complicarsi settimana dopo settimane.

Per entrambe avrà un valore effettivo anche la chiave tattica scelta dai due allenatori. Ad entrambi serve ancora tempo, ma è chiaro che sul prato dell’Olimpico servirà anche fermezza sotto il punto di vista tattico.

Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro. Allenatore: Andrij Shevchenko.