Alle 20.45 spazio al secondo anticipo di questo venerdì di Serie A. In campo l’Inter di Simone Inzaghi in casa della Salernitana.

Per l’Inter capolista è il momento della conferma. I nerazzurri, appena qualche settimana fa si trovavano dietro Napoli e Milan, ma adesso il sorpasso è concreto e la compagine guidata da Simone Inzaghi dovrà confermare di meritare quel posto in vetta e soprattutto difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Di fronte c’è la Salernitana, che di contro ha bisogno di punti per venire fuori da un momento molto complicato. I campani sono ultimi in classifica, con appena due punti di ritardo rispetto a Genoa e Cagliari che si trovano sopra. Insomma, guai a dare per scontate anche partite contro squadre sulla carta nettamente più forti.

L’Inter, al netto della sconfitta in Champions contro il Real Madrid, non cede il passo dal 7 novembre quando fu pareggio nel derby contro il Milan. La Salernitana, dal canto suo, arriva da tre sconfitte consecutive e serve un cambiamento ad un trend che rischia di diventare pericoloso per la permanenza in Serie A.

Salernitana-Inter, le formazioni ufficiali