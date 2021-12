Juve, Allegri si arrende all’infortunio: arriva l’annuncio in conferenza

Domani in campo la Juve di Massimiliano Allegri contro il Bologna. L’allenatore ha confermato gli infortuni in conferenza.

La Juventus si prepara alla prossima sfida di campionato che vedrà i bianconeri contro il Bologna. Match che arriva in un momento molto particolare, dove la Vecchia Signora cerca certezze soprattutto in Serie A. L’ultimo pareggio contro il Venezia ha acceso nuovamente le polemiche, perchè arrivato contro una squadra ampiamente alla portata dai bianconeri.

Ecco perchè i tifosi si aspettano un nuovo cambio di rotta, per dimostrare quanto sia stato casuale il risultato patito al Penzo. Massimiliano Allegri, parlando della partita contro il Bologna in conferenza stampa, ha fatto un quadro di quella che è la situazione dell’organico bianconero. Diversi infortuni che ora tengono in asia i tifosi, ma soprattutto lasciano l’allenatore orfano di elementi importanti per l’economia di squadra.

Juve, Allegri conferma: out Dybala, fuori anche Chiesa e Danilo

“Dybala non sarà a disposizione, Chiesa e Danilo non saranno a disposizione ma il recupero procede bene”, ha spiegato Allegri in conferenza stampa. L’allenatore, insomma, ha confermato quello che sembrava già certo alla vigilia della conferenza, ovvero la volontà di non rischiare l’argentino al netto di quello che non è un problema particolarmente grave.

“A livello di risonanza non è emerso niente, comunque c’è il rischio e con il rischio non si va da nessuna parte soprattutto perché non si è ancora allenato con la squadra”, ha spiegato Allegri. Insomma, c’è ancora una speranza di vedere in campo Dybala nel 2021, anche se il club non vorrà rischiare nulla anche contro il Cagliari.