Lazio fuori dalla crisi? Il big non si trattiene: “Non me ne frega…”

La Lazio torna a vincere e vede la luce fuori dal tunnel? Un big di Sarri, intanto, si sfoga in diretta ai microfoni di ‘DAZN’

Non è stata una settimana semplice, quella della Lazio. Prima la crisi di risultati, poi l’affaire cena di Natale, con tanto di gaffe da parte di alcuni big. Adesso Sarri è tornato a respirare un po’ più serenamente, con il 3-1 rifilato nel pomeriggio al Genoa che ridà un minimo di speranze europee per il gruppo biancoceleste.

“Vincere fa sempre bene, anche se sappiamo che il nostro percorso è un po’ altalenante”: questa l’analisi di Francesco Acerbi, senatore della Lazio e autore dell’1-0 contro il Genoa. “Oggi era cruciale raccogliere i tre punti, adesso sta a noi dare una svolta al nostro campionato”.

Lazio fuori dalla crisi? Intanto, Acerbi si sfoga in diretta a DAZN

Di qui, Acerbi non si trattiene sulle tante critiche lui e i suoi compagni hanno ricevuto nell’ultimo periodo. E attacca: “Onestamente, non me ne frega nulla di quello che viene detto. Tutto questo fa parte del nostro lavoro e di quello che facciamo. Per fortuna, le persone non sanno quello che accade nello spogliatoio…”.

Poi il messaggio chiaro all’ambiente Lazio: “Non siamo contenti, sappiamo di poter essere altrove in classifica. Soprattutto con l’allenatore e con la rosa che abbiamo a disposizione. Noi ce la stiamo mettendo tutta – continua Acerbi, che conclude – Oggi eravamo chiamati a vincere a tutti i costi”.