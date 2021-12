Lazio, ecco il nuovo colpo: l’annuncio in diretta col Genoa

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha annunciato il rinnovo di Maurizio Sarri in diretta prima della sfida contro il Genoa.

Nonostante il momentaneo ottavo posto in classifica e alcuni risultati poco rassicuranti, la Lazio non mette in discussione l’operato di Maurizio Sarri. Al contrario, ritiene che sia appena iniziata l’era del tecnico toscano sulla panchina biancoceleste e il progetto sarà lungo e rivoluzionario. Per tale ragione, in controtendenza con le sensazioni del momento, arriva il rinnovo contrattuale per il tecnico.

Lazio, arriva il rinnovo di Sarri: l’annuncio di Tare

Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo, Igli Tare, intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara di campionato contro il Genoa: “Il progetto prevede un cambiamento, concordato sei mesi fa a partire dal cambio allenatore. Siamo sulla nostra strada, per cui bisogna saper accettare e affrontare i momenti di difficoltà.S serve l’attenzione di tutti, anche del tecnico. Per cui, il segnale di rinnovare il contratto di Sarri è di grande fiducia per ciò che stiamo facendo, sebbene i risultati non aiutino”.

È questa all’apparenza la strategia della società per affrontare e superare gli ostacoli. L’annuncio del rinnovo di Sarri è atteso dopo la sosta natalizia, alla ripresa della stagione sportiva nel gennaio del 2022. Non si esclude tuttavia che si anticipino i tempi.