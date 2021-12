Mani nei capelli per Sarri: Lazio, comunicato ufficiale

Brutte notizie per la Lazio di Maurizio Sarri. Il centravanti Ciro Immobile non è stato convocato per l’anticipo del turno di Serie A.

Manca poco all’inizio dell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A tra Lazio e Genoa. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per il match ed ha dato una brutta notizia ai tifosi biancocelesti ed ai ‘Fantaallenatori’ di tutta Italia. Ciro Immobile non è stato convocato per la sfida dell’Olimpico.

Il giocatore nella giornata di ieri ha avuto un problema gastroenterinale ed ha accusato una leggera febbre e la società capitolina ha preferito non rischiare. Possibile l’innesto di Felipe Anderson al suo posto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, ancora problemi per Sarri

Continuano quindi i problemi per la squadra biancoceleste che necessita assolutamente dei tre punti. La Lazio al momento è nona a quota 25 punti in classifica ed è distante tre punti dal sesto posto della Roma e della zona Europa League.

LEGGI ANCHE >>> “Qualche giorno fa…”: Lukaku da una brutta notizia al Chelsea.

Partita fondamentale anche per il Genoa che recupera definitivamente Mattia Destro e che ha bisogno necessariamente dei 3 punti per uscire da questa serie di sconfitte in campionato e superare, almeno momentaneamente, lo Spezia quart’ultimo.