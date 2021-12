“Qualche giorno fa…”: Lukaku da una brutta notizia al Chelsea

Non si placa l’ondata Covid in Inghilterra, ad essere coinvolto è anche il campionato e l’ultima notizia riguarda l’ex interista Lukaku

Un altro caso, l’ennesimo, in questo dicembre freddo, gelido, in Premier League, e non per le temperature. Molte gare sono state rinviate, la variante Omicron fa paura, e ora spunta un nuovo caso. Romelu Lukaku è risultato positivo al Covid, è lo stesso attaccante del Chelsea ad annunciarlo sui social con un post.

“Qualche giorno fa sono risultato positivo al Covid. Mi sento bene ora e sono in isolamento per i prossimi giorni. Ringrazio tutti per i vostri messaggi”.

L’attaccante belga sta bene, è già in isolamento, ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi. Tegola per il Chelsea in un periodo complesso della stagione, con le incertezze del campionato e l’ombra invadente della Coppa d’Africa, il cui svolgimento è ancora in sospeso.

Lukaku positivo, dunque, ma tanti sono i calciatori vittima del virus nelle ultime settimane, lo stesso Chelsea presentava tre casi a cui si è aggiunto l’ultimo, inatteso, inaspettato. Focolai in diverse squadre, come ad esempio al Tottenham oppure al Leicester, con sette casi la scorsa settimana – squadra dimezzata per la sfida al Napoli di Europa League – e ora aumentati fino a nove.

Il trend non sembra diminuire, in Premier League si avverte il peso della quarta ondata che sta condizionando anche il campionato, con tante gare che andranno recuperate chissà quando. E con la Coppa d’Africa che, in caso di normale svolgimento, priverebbe i club più importanti di diversi calciatori di spessore. Per un mese o forse più, tra competizione e quarantena.