‘Schiaffo’ a Ibrahimovic: la provocazione social dell’ex compagno

Non si placano le polemiche a distanza tra Ibrahimovic e Materazzi, vecchi compagni di squadra ma rivali dopo diatribe passate

Un semplice post social per riaccendere una storica rivalità. Materazzi contro Ibrahimovic, ancora una volta, col web che legge e commenta. I due ex compagni all’Inter, eterni rivali in campo, dopo infiniti duelli e colpi proibiti, continuano a far parlar di sé, stavolta con la complicità indiretta e involontaria della pagina ‘Calciatori brutti’. Tutto è nato da una foto postata con riferimento al Triplete vinto dall’Inter, ma in quello scatto c’è un errore, è presente anche Ibrahimovic che com’è noto fu ceduto al Barcellona l’estate prima del grande trionfo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da serieAnews.com (@serieanews__com)

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Materazzi vs Ibrahimovic, nuovo capitolo

Al suo posto arrivò Eto’o più una cinquantina di milioni spesi per ricostruire la squadra. Materazzi per pungere l’attaccante svedese ha scritto ‘Vi siete sbagliati, se volete postare quelli del Triplete dovevate postare questa’ con tanto di foto corretta, con Eto’o che è presente al posto dello svedese. D’altronde è stato anche lui uno dei grandi protagonisti della storia impresa firmata Mourinho in panchina.

LEGGI ANCHE >>> Caos Lazio, Lotito furioso: il gesto di Milinkovic-Savic

Ibrahimovic, recentemente, era tornato a parlare del suo rapporto con Materazzi, aveva criticato il difensore per i suoi modi e i suoi interventi poco ‘sportivi’. Una rivalità anche a distanza che non sembra placarsi.