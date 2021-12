Sky o DAZN? Dove vedere Lazio-Genoa e Salernitana-Inter

Prende il via oggi la 18° giornata di Serie A: dove seguire i match tra DAZN e SKY? Di seguito nel dettaglio.

Riparte il campionato di Serie A. La giornata odierna, nell’ambito della 18esima giornata, propone due partite: alle ore 18.30 la Lazio di Maurizio Sarri ospiterà il Genoa di Andriy Shevchenko mentre alle ore 20.24 andrà in scena la sfida tra la Salernitana di Stefano Colantuono e l’Inter di Simone Inzaghi. Partite di fondamentale importanza per le squadre coinvolte, alla ricerca dei punti necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati. I biancocelesti, ad esempio, dopo la recente sconfitta subita per mano del Sassuolo sono scivolati al nono posto a -11 dal Napoli quarto.

Serie A, dove seguire le partite? Sky o DAZN?

L’ambiente freme ed il presidente Claudio Lotito, in occasione della cena natalizia, ha attaccato la squadra chiedendo maggiore impegno in campo. Nemmeno i Grifoni, reduci da tre ko consecutivi, possono permettersi ulteriori passi falsi. Il tecnico ucraino a gennaio riceverà rinforzi in tutti i reparti ma già oggi proverà a risollevare la squadra puntando sul ritrovato Mattia Destro. Clima teso pure in casa della Salernitana, a rischio esclusione dalla Serie A. Finora, infatti, non sono arrivate proposte di acquisto vincolanti e ogni giorno che passa appare complicato trovare una soluzione positiva. La squadra occupa l’ultimo posto ed il morale non è di certo dei migliori.

Umore al top per l’Inter, tornata in vetta alla classifica. Ora l’obiettivo di Inzaghi è quello di chiudere al meglio l’anno per conquistare il titolo di campione d’inverno e sondare poi il mercato alla ricerca di un vice-Dzeko. La prima partita potrà essere seguita esclusivamente su Dazn, in tv o su smartphone tramite l’app gratuita. La seconda, invece, verrà trasmessa sia da Dazn che da Sky sui canali 202, 213 e 251 del satellite.