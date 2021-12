Lazio, riecco la vittoria: la risposta di Luis Alberto ‘spiazza’ Sarri

La Lazio di Sarri supera il Genoa senza Immobile ma con un Luis Alberto formato extra nella mezz’ora in cui è stato chiamato in causa

Vittoria in scioltezza per Lazio contro il Genoa. I biancocelesti hanno battuto i rossoblù per 3-1. Le reti della squadra di casa sono state siglate da Pedro, Acerbi e Zaccagni. La squadra di Maurizio Sarri questa volta ha dato l’impressione di non soffrire l’assenza di Ciro Immobile, quanto meno sul piano del risultato. Il tecnico campano ha gettato in campo soltanto nel corso del secondo tempo Luis Alberto. Lo spagnolo è stato lasciato in panchina nella prima ora di gioco a discapito di Basic ma quando è entrato in campo è risultato decisivo sull’economia del punteggio finale.

Il Genoa ha rialzato la testa soltanto nel finale quando ha reso un po’ meno mesto il ritorno a casa con Melegoni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, tris della squadra di Sarri al Genoa: a Luis Alberto basta mezz’ora per timbrare due assist

Il centrocampista spagnolo, al centro delle voci di mercato e dopo due partite di campionato trascorse fuori dal rettangolo di gioco, ha fatto sentire a modo suo la sua presenza in campo quando è stato chiamato in campo da Sarri.

La Lazio al momento dell’ingresso in campo di Luis Alberto era in vantaggio per 1-0 in virtù della rete siglata da Pedro nel corso del primo tempo in seguito a un’azione personale di Felipe Anderson (33′).

Al 75′ Acerbi ha firmato il raddoppio svettando su un calcio d’angolo calciato dal 10 biancoceleste, che sei minuti più tardi ha poi regalato anche il servizio vincente per Zaccagni.

All’86’, il Genoa ha accorciato le distanze con Melegoni ma è stato ormai troppo tardi per imbastire una replica convinta.

LEGGI ANCHE >>> “Ha avuto difficoltà…”: Atalanta, Gasperini gli dà l’addio in conferenza?

Con questa vittoria, la squadra di Maurizio Sarri sale a 28 punti in classifica e raggiunge momentaneamente Roma e Juventus, chiaramente con una partita in meno. Rimane molto delicata invece la posizione del Genoa. I grifoni di Andrij Shevchenko sono penultimi insieme al Cagliari con dieci punti.