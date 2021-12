“Non sono degni…”: Serie A, prima l’umiliazione e poi lo sfogo in diretta

Nel post partita del match di Serie A tra Cagliari e Udinese il ds dei sardi Capozucca ha difeso ‘a sorpresa’ Walter Mazzarri.

Il 4 a 0 dell’Udinese a Cagliari ha fatto molto ‘rumore’ ed in casa del club sardo potrebbe esserci un’autentica rivoluzione. In tanti sono a chiedere l’esonero di Walter Mazzarri con l’ennesima panchina di Serie A che potrebbe saltare, i tifosi sui social sono inferociti ma la realtà potrebbe essere molto diversa.

Nel post partita del match è intervenuto il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca. Il dirigente, ai microfoni di Sky Sport, ha difeso il tecnico toscano ed ha fatto capire che i colpevoli sono i calciatori.

Serie A, le parole di Capozucca sono un chiaro messaggio

Il dirigente ha spiegato la situazione rassicurando il tecnico sul suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni: “Dopo una prestazione del genere è inutile parlare, anzi c’è poco da dire e siamo qui solo per dovere professionale. Le parole non sono sufficienti per giustificare errori cosi grossolani. E’ giusto che venga qui per rappresentare la società”

Poi prosegue: “Punto di non ritorno? “Dobbiamo delle scuse a tutti, soprattutto ai nostri tifosi. Normale che quando si perda 4-0 in casa ci sia un senso di vergogna. Mazzarri è l’unica certezza, rimane e rimarrà fino in fondo mentre qualcuno non è degno di indossare questa maglia ed è giusto che non la indossi più. Rivoluzione a gennaio? Non mi piace parlare di rivoluzioni, qui ci vuole rispetto. Ho visto cose che che non vanno bene dentro e fuori dal campo mentre altri piangevano e hanno dimostrato attaccamento. Ci sono state delle avvisaglie e probabilmente non le abbiamo colte, comunque per alcuni penso proprio che questa sarà l’ultima partita”.