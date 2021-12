Juve, quali mosse di mercato? L’annuncio di Allegri spiazza i tifosi

Al termine del match vinto in campionato contro il Bologna il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza.

Tre punti importanti per la Juve di Massimiliano Allegri che vince 2 a 0 senza particolari patemi nella trasferta del Dall’Ara contro il Bologna. Il club bianconero ha offerto una buona prestazione, giocando spesso di rimessa, e chiudendo l’incontro conquistando tre punti preziosi, grazie alle reti di Alvaro Morata e Juan Cuadrado. I due sono senza dubbio tra i giocatori più decisivi della Juve in questa fase della stagione.

Nel pre partita il dirigente Arrivabene aveva parlato di un calciomercato ‘fiacco’ per gennaio e nel post gara Allegri ha confermato le indicazioni. Il tecnico ha parlato a DAZN ed ha spiegato che per la società è fondamentale ‘migliorare i calciatori in rosa’.

Juve, Allegri e le ultime di calciomercato

Intervenuto per commentare la vittoria sulla squadra di Mihajlovic, Allegri ha avuto un pensiero abbastanza chiaro: “Andremo avanti con questi calciatori fino a giugno, la rosa è ottima e bisogna migliorare sul piano tecnico, tattico e dei risultati”.

La Juve ha vinto in maniera anche più agevole del previsto a Bologna ed il tecnico parlando della sfida ha dichiarato: “Oggi è un’ottima vittoria, nelle ultime cinque abbiamo preso solo un gol. Dobbiamo migliorare anche offensivamente, ma sono contento di questa rosa giovane e a volte inesperta. Sapevamo fin dall’inizio che per la Champions sarebbe stata dura e che bisognava lottare fino alla fine. Arthur? Lui nasce come mezzala, centrale davanti alla difesa ha giocato poco. A lui piace fare molti più tocchi, stasera ha fatto una grande partita ed è stato bravo quando doveva tenere la sfera perché difficilmente gliela togli. L’ho tolto perchè era stanco, stava iniziando a ciondolare”.