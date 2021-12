“Ancora non ha…”: la Roma sbeffeggia il calciatore dell’Atalanta

Dopo la netta vittoria di Bergamo la Roma, attraverso i social, ha ‘preso in giro’ il centrocampista dell’Atalanta De Roon.

Bella e per certi versi inaspettata vittoria della Roma allo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo con gli uomini di Josè Mourinho che hanno surclassato e vinto con un netto 4 a 1 contro l’Atalanta. Con questo successo il club giallorosso rientra in piena lotta per l’Europa e lancia un importante messaggio alle avversarie.

La Roma ha realizzato un simpatico sfottò nei confronti del centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon. Il giocatore è molto attivo sui social e la società guidata in panchina da Josè Mourinho gliel’ha ricordato in una simpatica maniera.

When you realise a Roma win also means no De Roon tweet this time

pic.twitter.com/5ti1V8QXuP — AS Roma English (@ASRomaEN) December 18, 2021

Roma, una vittoria che rimette i giallorossi in corsa per l’Europa

In questa stagione la Roma non era mai riuscita a vincere un big match, una situazione che aveva portato diverse critiche nei confronti della squadra che, nonostante tutto, sta disputando un campionato più che dignitoso. I giallorossi hanno perso in passato per infortunio giocatori fondamentali come Leonardo Spinazzola e Lorenzo Pellegrini, ma nonostante ciò sono quinti in classifica a quota 31 punti totali.

Con questa vittoria la Roma recupera tre punti sull’Atalanta e guadagnerà sicuramente su una tra Milan e Napoli, impegnate domani sera in questo posticipo della diciottesima giornata di Serie A. Oltre a questo buone notizie dall’attacco con Mourinho che ritrova Tammy Abraham al gol con l’inglese autore di una doppietta di pregevole fattura e riscopre la vena realizzativa di Niccolò Zaniolo, al suo primo gol in campionato in questa stagione. La Roma, grazie a questo successo, resta avanti in classifica rispetto alla Lazio, altro dato molto importante per la tifoseria giallorossa.