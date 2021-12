Vlahovic alla Juventus, doppio affare a sorpresa: i dettagli

La Juventus sta pensando alla possibilità di organizzare un piano articolato per accaparrarsi Vlahovic: girare Scamacca alla Fiorentina

La Juventus non vuole rinunciare alla sua opzione A per l’attacco e il direttore sportivo Federico Cherubini sta mettendo in atto l’effetto domino per arrivare al suo grande desiderio: Dusan Vlahovic.

I bianconeri pur di arrivare all’attaccante viola – 15 reti in 17 partite fino a questo momento nel campionato in corso – sono disposti a chiudere prima un’altra operazione per consegnare alla squadra di Vincenzo Italiano ‘l’erede’ del calciatore serbo.

Juventus, Cherubini affina il piano per l’attacco: Scamacca è la chiave per arrivare a Vlahovic

A riportare il piano della Juventus è stato il ‘Corriere Fiorentino. Il quotidiano ha parlato di un tentativo della formazione toscana per aggiudicarsi Gianluca Scamacca, uno degli attaccanti italiani in rampa di lancio. A lui è da tempo interessata anche la Juventus. Ciò potrebbe innescare una concorrenza tra le due.

La rivelazione eclatante della versione fiorentina del ‘Corriere’ tuttavia è un’altra. La Juventus infatti potrebbe prelevare il cartellino di Scamacca dal Sassuolo per girarlo poi alla Fiorentina nell’ambito dell’operazione Vlahovic. Un’idea sulla quale starebbe lavorando il direttore sportivo dei bianconeri Federico Cherubini.

L’attaccante romano è tornato al Sassuolo nel corso di quest’estate. In neroverde è tornato dopo l’esperienza in prestito al Genoa, che gli ha dato una chance dopo le buone prove offerte con l’Ascoli in Serie B nella stagione 2019-2020. In questo campionato, Gianluca Scamacca ha firmato fino a questo momento 5 gol in 17 partite.