“Costretto a farlo…”: Conte disperato, scelta mai vista

Il Tottenham torna in campo dopo il focolaio Covid, il disagio di Conte: manichini in allenamento a causa dell’esiguo numero calciatori

Il focolaio Covid sta mettendo a dura prova Antonio Conte. L’allenatore italiano non ha ancora risolto l’emergenza legata alla pandemia e ai casi di positività che hanno decimato la squadra. Lo stesso allenatore pugliese ha riconosciuto le grosse difficoltà che si è ritrovato a gestire da quando, ormai due settimane fa, è cominciato quest’incubo che ha fatto saltare le sfide degli ‘Spurs’ contro il Rennes, in Conference League, e con Brighton e Leicester in campionato.

Tottenham, l’emergenza Covid e le difficoltà di Conte: “Alleno i manichini, ho solo dieci calciatori”

In conferenza stampa, alla vigilia del match, Antonio Conte ha parlato delle perplessità legate alla situazione nata con il focolaio Covid sorto all’interno del gruppo squadra: “Il morale era molto basso. Per tre giorni non ci siamo allenati e quando siamo tornati a farlo lo abbiamo fatto soltanto con un gruppo di 10-12 calciatori”.

Conte ha poi proseguito la sua disamina sottolineando le grosse difficoltà a lavorare in condizioni così eccezionali: “Non è stato semplice affrontare questa situazione. Avere soltanto dodici elementi comporta sostituire i calciatori mancanti per arrivare quantomeno a 20 unità con dei manichini. Naturalmente non è la stessa cosa”. Il riferimento è ai movimenti tattici in campo.

Il Tottenham tornerà in campo domani pomeriggio alle 17.30. Avversario di giornata sarà il Liverpool. Sicuramente uno degli incontri meno indicati per gli “Spurs” per mettere da parte l’inattività comportata dal Covid e soprattutto per gestire la lunga lista degli assenti.

Nonostante il periodo in cui sono rimasti ai box, gli ‘Spurs’ hanno un ritardo di quattro punti rispetto al quarto posto dell’Arsenal. Un gap recuperabile se si considera che la squadra di Antonio Conte ha tre partite in meno rispetto ai ‘Gunners’. Il Liverpool, avversario di domai, ha quindici punti in più ed è in serie utile da sei partite consecutive: la squadra di Klopp ha sempre vinto dopo la sconfitta con il West Ham del 7 novembre. Tutt’altro che un manichino…