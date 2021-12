Milan, assalto al bomber da un gol a partita: la formula di Maldini

Il Milan valuta la possibilità di aggiudicarsi Schick: il calciatore ceco, esploso in Bundesliga con il Bayer, è un obiettivo di Maldini

Il Milan pensa già al futuro mentre completa le ultime curve del 2021. La società rossonera è costantemente proiettata sul calciomercato per studiare il modo attraverso cui rinforzare la squadra di Stefano Pioli. ‘Calcio Style’ ha riportato dell’interesse della dirigenza milanista per una vecchia conoscenza del calcio italiano che sta recuperando la sua migliore versione in Bundesliga, porta che gli si è aperta dopo aver sciupato l’opportunità più importante della sua carriera.

Milan, Maldini ha individuato il giovane con cui impostare un progetto sul lungo periodo: rossoneri su Patrick Schick

La prima linea offensiva dei rossoneri passa per calciatori come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Due elementi di grande valore ma avanti negli anni. L’obiettivo dunque, oltre a blindare Leao, è quello di aggiungere un’altra pedina giovane nell’attacco del Milan. Il profilo individuato sarebbe quello di Patrick Schick. Il calciatore ceco rappresenta un’idea di mercato per la formazione rossonera. Un’idea sicuramente non economica dal momento che – scrive ‘Calcio Style’ – il Bayer Leverkusen chiedo per lui 35 milioni di euro.

L’ex Roma e Sampdoria, ad un passo della Juventus prima dell’approdo in giallorosso, è esploso in Germania. Nella stagione in corso ha già segnato 16 gol in 13 partite di Bundesliga (17 gare totali considerando tutte le competizioni): una media altissima.

L’operazione non si preannuncia per nulla semplice per Maldini e il suo gruppo di lavoro. La trattativa – spiega ancora il media – potrebbe entrare nel vivo se le ‘aspirine’ dovessero aprire ad una formula che preveda un prestito oneroso con diritto di riscatto. Diversamente, non sarebbe semplice per il Milan portare a termine l’operazione.

Patrick Schick, 26 anni il prossimo 24 gennaio, è stato portato in Italia per la prima volta dalla Sampdoria nel 2016. Con i blucerchiati si è messo subito in mostra, finendo poi alla Roma nella stagione successiva per una cifra finale che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. In giallorosso tuttavia non ha avuto il rendimento sperato e dopo il prestito oneroso al Lipsia, a settembre 2020 è stato ingaggiato dal Bayer Leverkusen per 26.5 milioni.