“Serie A, ora basta”: appello in diretta dopo l’umiliazione

L’ennesima umiliazione della Salernitana apre all’allarme in Serie A: l’appello in diretta del giornalista Stefano De Grandis, a Sky Sport

Un 5-0 tanto pesante quanto il clima che si respira ormai da giorni in quel di Salerno. Non è un bel periodo, quello dei granata: ultimi in classifica e con una condizione societaria ai limiti del surreale. Allo stato corrente, la Salernitana rischia addirittura di non vedere l’alba del girone di ritorno. Oppure di farlo, ma senza la possibilità di rinforzarsi e investire sul mercato.

Un vicolo cieco che sta portando la formazione di Colantuono a riscrivere quasi tutti i record negativi della Serie A. E soprattutto, una situazione che sta angosciando una piazza così affamata di promozione, con ancora la festa di maggio viva nella mente della tifoseria campana.

“Serie A, basta al campionato a 20 squadre”: l’appello di Stefano De Grandis

Quella contro l’Inter, è stata una sconfitta che ha invitato nuovamente la critica sportiva ad interrogarsi sulla Serie A in quanto campionato. In particolare, dal punto di vista della competitività. “Basta, ormai sono sempre più convinto che un campionato a 20 squadre non sia più possibile. Ne sono troppe…”: lancia l’allarme e l’appello, il giornalista di Sky Sport, Stefano De Grandis.

Il noto volto televisivo ha spiegato il perché di una necessaria riforma, nel post-gara di Salernitana-Inter: “Ormai ci sono quattro squadre in fondo alla classifica, che giocano un quadrangolare per la salvezza. Un quadrangolare che non è la Serie A, ma solo un’appendice. È ormai palese che ci siano squadre di una categoria e squadre di un’altra. Così molte partite non hanno senso di essere disputate”.