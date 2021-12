“Doppio colpo”: il Napoli prepara la sorpresa invernale

Il Napoli deve risolvere l’emergenza difensiva che gli ha tarpato le ali: i partenopei puntano al calciomercato per eliminare il problema

La partenza precipitosa di Kostas Manolas, che diventerà ufficialmente un calciatore dell’Olympiacos alla riapertura del calciomercato, ha complicato ulteriormente i guai difensivi di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano nel reparto arretrato deve fare i conti anche con l’infortunio di Koulibaly, che peraltro dovrebbe partire per disputare la Coppa d’Africa con il ‘suo’ Senegal.

Di fatto, l’allenatore di Certaldo in questo momento ha a disposizione due difensori, Rrahmani e Juan Jesus. A gennaio però i partenopei non possono concedersi il lusso di affrontare le asperità del calendario con solo due centrali disponibili in rosa. Ecco allora che De Laurentiis pensa al doppio colpo.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole tappare l’emergenza difensiva: tutti i nomi da Mina a Lucumì

Il presidente, attraverso il direttore sportivo Giuntoli, appare disposto a compiere un sacrificio per risolvere l’emergenza. Il nome caldo per la retroguardia partenopea sembra essere quello del centrale colombiano dell’Everton Yerri Mina, ex Barcellona. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Napoli punterebbe a prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Termine che tuttavia non sembra lasciare entusiasta il club ‘Toffees’.

La ‘Gazzetta’ ha poi esaminato anche gli altri nomi graditi alla formazione napoletana. Le opzioni variano da Szalai del Fenerbahce a Uduokhai dell’Augusta, fino a un ritorno anticipato dal prestito all’Empoli di Luperto.

Si valuta anche la possibilità di un jolly che possa essere impiegato pure a sinistra. In questo caso si fanno i nomi di Reinildo Mandava del Lille e di Lucumì del Genk.

La flessione della formazione napoletana nell’ultimo periodo può essere imputata anche alle assenze pesanti con cui Spalletti è costretto a convivere già da un po’. Il Napoli, che domani sera affronterà il Milan nel big match di giornata, ha calato decisamente il suo rendimento: solo quattro i punti conquistati dei 15 disponibili nelle ultime cinque partite. Recentemente, gli azzurri hanno messo insieme un pareggio e una vittoria con tre sconfitte. Numeri che li hanno fatti precipitare al quarto posto.