“Fantascienza, miraggio…”: Juventus, la ‘condanna’ della Gazzetta

La qualificazione della Juventus alla prossima Champions appare un miraggio: così la ‘Gazzetta’ ha definito la rincorsa nella sua analisi

‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto i ‘conti in tasca’ alla Juventus e ciò che è emerso sicuramente non piacerà ai tifosi bianconeri. Il destino della squadra di Massimiliano Allegri sembra segnato. Sono otto i punti che la separano dal Napoli, attualmente quarta in classifica. Un gap che i bianconeri dovranno tentare di recuperare da qui alla fine del campionato se vogliono strappare ancora la qualificazione alla prossima Champions League.

Juventus, i precedenti dicono che la rincorsa Champions della formazione di Max Allegri è ‘fantascienza’

La quota del quarto posto in questo momento è la seconda più alta degli anni recenti. Soltanto la Roma, nella stagione 2017-2018 aveva un numero di punti superiore (39) rispetto al quarto posto odierno del Napoli. Questo è stato anche l’unico anno in cui i primi quattro posti sono poi rimasti invariati fino alla fine.

Negli altri anni, continua ancora la ‘rosea’, vi è sempre stata soltanto un’intrusa: l’Atalanta. Modello al quale i bianconeri devono ispirarsi per completare la rimonta. I bergamaschi tuttavia a questo punto della stagione non sono mai stati più distanti di quattro punti rispetto al quarto posto.

Tuttavia se anche la Juventus dovesse sommare tra 45 e 47 punti nelle ultime 21 giornate arriverebbe comunque a 75 punti: una cifra che potrebbe risultare insufficiente dal momento che negli ultimi due campionati la quota è stata fissata a 78.

Per ottenerla, i bianconeri di Allegri dovrebbero mantenere il passo scudetto dell’Inter del passato campionato o dell’ultima Juventus pre Ronaldo (54 punti): qualcosa che al momento viene visto soltanto come ‘fantascienza’.

Se la Juventus dovesse fallire l’assalto alle prime quattro posizioni avrebbe bisogno di vincere l’edizione in corso per garantirsi la possibilità di continuare a disputare la Champions League. Nelle prime diciassette partite di campionato, i bianconeri hanno totalizzato 8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitti.