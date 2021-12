Tutto pronto per Cagliari-Udinese. Sta per iniziare il match delle ore 20:45 del diciottesimo turno di Serie A 2021/2022.

Sta per iniziare Cagliari-Udinese, match delle ore 20:45 del diciottesimo turno di Serie A 2021/2022. All’Unipol Domus di Cagliari Waltr Mazzarri ospita i bianconeri di Gabriele Cioffi, allenatore ad interim dei friulani. Dopo il pareggio contro il Milan di Stefano Pioli, l’Udinese prova ad invertire il trend contro i sardi. Mazzarri, però, è alla caccia del secondo successo stagionale per provare ad uscire dai bassifondi della classifica generale. La situazione è complessa per i padroni di casa: vincere è imperativo. Arbitra il match il signor Maresca di Napoli. Al VAR, invece, il duo formato da Mazzoleni e Raspolini.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione: Aresti, Radunovic, Godin, Altare, Deiola, Oliva, Lykogiannis, Zappa, Pereiro, Pavoletti, Ceter, Obert

LEGGI ANCHE >>> “Non aspettatevi…”: Juventus, l’annuncio in diretta spegne i sogni dei tifosi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Wallace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi

A disposizione: Padelli, Camelos, Perez, De Maio, Zeegelaar Jajalo, Samardzic, Soppy, Forestieri, Pussetto, Nestorovski.