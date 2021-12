“Non aspettatevi…”: Juventus, l’annuncio in diretta spegne i sogni dei tifosi

La Juventus sta giocando contro il Bologna. Arrivabene, prima del match, a DAZN ha parlato del prossimo mercato di gennaio.

Si sta disputando la gara tra Bologna e Juventus. I bianconeri sono passati subito in vantaggio grazie al gol di Morata. Il match è contraddistinto sia da una fitta nebbia che da rimti molto elevati. Gli emiliani hanno avuto qualche occasione per pareggiare, ma i bianconeri si stanno difendendo abbastanza bene.

La ‘Vecchia Signora’ deve fare di tutto per portare a casa i tre punti, visto gli otto punti di distacco dalla zona Champions League. La Juventus in questa prima parte di stagione ha mostrato tanti problemi strutturali. In molti si aspettano qualche nuovo arrivo nel prossimo mercato di gennaio.

Juventus, Arrivabene: “Non sarà un mercato invernale interessante”

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni sul mercato ai microfoni di ‘DAZN’ prima del match contro il Bologna: “Gennaio? Non aspettatevi colpi da teatro in sede di calciomercato. L’aumento di capitale è servito per dare stabilità ai conti del club”.

Il dirigente ha poi concluso il suo intervento: “Dobbiamo vendere prima qualche giocatore? Non necessariamente, faremo delle riflessioni e poi dei piani. Non sarà un mercato invernale particolarmente interessante ed impegnativo. La società è stata colpita da due di anni di Covid, faremo quello che il conto economico ci impedirà di fare”.