Mondiali, Balotelli sorprende Mancini: Montella gioisce

Continua a stupire l’Adana Demirspor di Mario Balotelli e Vincenzo Montella. Bella vittoria in trasferta, a segno anche l’attaccante.

L’Adana Demirspor di Mario Balotelli continua a vincere e convincere. La squadra turca, allenata da Vincenzo Montella,e con diversi giocatori provenienti dal campionato italiano, ha vinto 3 a 1 in casa dell’Alanyaspor. Questo successo regala tre punti all’Adana, ma soprattutto avvicina di molto la zona europea, ora distante solo due punti in classifica.

Ancora protagonista ‘Super-Mario’: il centravanti italiano ha firmato la rete del 2 a 1 verso la fine del primo tempo con uno stacco imperioso tra i difensori avversari. Per Balotelli si tratta del sesto gol in campionato.

Balotelli è l’uomo giusto per l’Italia di Mancini?

Questa versione di Mario Balotelli è apprezzata da molti in Turchia ed anche il tecnico Vincenzo Montella coccola il suo bomber. Tanti gol e settanta minuti di buon livello oggi riportano in auge un vecchio quesito. E’ l’ex centravanti di Inter e Milan l’uomo giusto per la Nazionale di Roberto Mancini? Manca sempre meno ormai al decisivo Playoff per la qualificazione ai Mondiali (che si terrà a Marzo) e le candidature per la Nazionale scarseggiano.

L’Italia affronterà nella semifinale valida per i Playoff Mondiali la Macedonia del Nord ed in caso di vittoria c’è la sfida contro la vincente tra Portogallo e Turchia. Gli attaccanti azzurri stanno trovando difficoltà, Belotti ed Immobile hanno diversi problemi fisici e continuando su questa strada Balotelli può diventare una seria opportunità per l’attacco azzurro, magari ‘il salvatore della patria’ che può trascinare l’Italia ai Mondiali in Qatar del 2022.