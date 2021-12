“In scadenza…”: la Juve ci prova per lui, ma anche lo United fa sul serio

La Juve pensa già al futuro e lavora a colpi a parametro zero. Nel mirino dei bianconeri c’è il giovane difensore del Marsiglia Kamara.

Prima e dopo il match con il Bologna, la dirigenza bianconera ed il tecnico della Juve Massimiliano Allegri hanno confermato che i bianconeri non faranno movimenti particolari nella sessione di gennaio. Ciò non significa che la Juve resterà ‘immobile’ visto che la società torinese guarda sempre con attenzione al futuro.

La Juventus è a caccia di giovani e talentuosi calciatori e nel mirino, nelle ultime settimane, ci sarebbe il difensore dell’Olympique Marsiglia Boubakar Kamara. Il giocatore, classe 1999, è considerato come uno dei talenti più promettenti del panorama francese, e potrebbe partire a fine stagione. Un ulteriore vantaggio, osservato con attenzione, riguarda il fatto che Kamara ha il contratto in scadenza a giugno.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, è sfida dalla Premier League per Kamara

La condizione contrattuale di Kamara ha portato però diverse pretendenti nelle ultime settimane. Il Milan lo segue da qualche tempo, ma soprattutto sul giocatore ci sarebbe il forcing del Manchester United, al lavoro per chiudere il prima possibile. Addirittura secondo quanto riporta il Daily Express le trattative per acquistare il giocatore a parametro zero, sarebbero piuttosto avanzate.

LEGGI ANCHE >>> Juve, quali mosse di mercato? L’annuncio di Allegri spiazza i tifosi

La Juventus studia la situazione visto che appare probabile l’acquisto di un nuovo calciatore nel reparto difensivo. Kamara è un jolly che può giocare sia in difesa che come mediano di centrocampo e i bianconeri hanno bisogno di ringiovanire un reparto dove Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci ‘la fanno ancora da padroni’. Per gennaio è tutto fermo, ma si lavora in vista di Giugno e Kamara è uno dei candidati a vestire la maglia bianconera.