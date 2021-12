“È stato costretto…”: Juve, l’ennesima brutta notizia che fa infuriare Allegri

Brutte notizie per la Juve di Allegri, direttamente dal Dall’Ara di Bologna: l’ennesima sfortuna che fa infuriare il bianconero

In piena rabbia agonistica, nonostante le assenze, la Juventus continua a marciare in campionato. E dopo il pareggio di Venezia, i bianconeri non hanno fallito l’occasione Bologna, lanciando un messaggio chiaro alle altre pretendenti del campionato. In particolare, quelle impegnate nella lotta al quarto posto e per i piazzamenti Champions.

Un messaggio che vale doppio per Allegri e la sua Vecchia Signora. Soprattutto se consideriamo le tante assenze e le tante tegole che la Juventus è stata costretta a fronteggiare in questo avvio di campionato. Assenze alle quali si aggiunge anche quella di Luca Pellegrini.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Sta per tornare…”: Donnarumma, brutte notizie in arrivo

“È stato costretto al cambio”: Juve, tegola Pellegrini per Allegri

L’ex terzino di Roma e Genoa si è accasciato al suolo intorno al sessantesimo minuto di gioco, richiamando l’attenzione della panchina bianconera. Come riferito dalla squadra a bordocampo di ‘DAZN’: “Pellegrini è stato costretto a chiedere il cambio, per un problema al polpaccio”. Al suo posto, Allegri ha deciso di far subentrare Alex Sandro, per la frustrazione del tecnico livornese.

Una brutta notizia per Allegri e il suo staff, chiamati a fronteggiare l’ennesima brutta notizia (e assenza forzata) di questa prima parte di stagione. Nelle prossime ore, Pellegrini verrà sottoposto ad esami di rito, per valutare le condizioni del suo muscolo. E comprendere, soprattutto, se sarà disponibile già per la gara infrasettimanale contro il Cagliari, oppure se sarà costretto a stare fermo ai box per qualche giorno in più.