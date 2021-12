Tutto pronto per Bologna-Juventus. Sta per iniziare il match delle ore 18:00 del diciottesimo turno di Serie A 2021/2022.

Sta per iniziare Bologna-Juventus, match delle ore 18:00 del diciottesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, per il momento invaso dalla nebbia, Sinisa Mihajlovic ospita i bianconeri di Massimiliano Allegri. Dopo il pareggio contro il Venezia di Paolo Zanetti, Max Allegri prova ad invertire il trend contro i rossoblù. Mihajlovic ritrova Dominguez in mediana e manda Soriano al fianco di Barrow, alle spalle di Arnautovic. Dybala ancora out costringe Allegri al 4-3-3 con Bernardeschi e Kean a supporto di Morata unica punta. Arbitra il match il signor Orsato di Schio. Al VAR, invece, il duo formato da Banti e Valeri. Gli assistenti del direttore di gara sono Valeriani e Bresmes.

Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Rabiot, Arthur, McKennie; Bernardeschi, Morata, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.