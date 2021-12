“Tifosi azzurri beffati, una vergogna”: Milan-Napoli, scoppia la polemica

Beffa per i tifosi napoletani che avevano acquistato i tagliandi per Milan-Napoli: una e-mail sorprende e scatta la denuncia social.

La questione trasferte, almeno in Serie A, negli ultimi anni si è sempre più complicata. Per limitare gli scontri tra tifoserie, sopratutto legate da storiche inimicizie, si è ridotta la possibilità di spostamento per alcune zone e Regioni. Spesso è accaduto per i tifosi del Napoli, ai quali sono state proibite diverse trasferte se residenti in Campania.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Napoli, sgradita sorpresa per i tifosi pronti alla trasferta

Nuovamente è accaduto in occasione di Milan-Napoli, big match in programma domenica sera a San Siro. Il consigliere comunale, Luigi Musto, attraverso un post condiviso su Facebook ha descritto la situazione. A tre giorni dal match di campionato, infatti, è accaduto che diversi tifosi che avevano acquistato i biglietti disponibili per altri settori rispetto a quello ospite abbiano ricevuto una e-mail con una spiacevole notizia. C’è da precisare che la vendita era risultata libera poiché il match era stato giudicato non a rischio.

LEGGI ANCHE >>> “Trattativa avanzata”: Milan, affare in chiusura. Superati due club

Tuttavia, su Facebook arriva la testimonianza con la e-mail in questione: “‘Caro tifoso, ti informiamo che, a seguito della recente Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ai residenti in Campania sarà concesso di assistere alla gara Milan-Napoli esclusivamente dal Settore Ospiti (Terzo Anello Verde). E soltanto se in possesso di Tessera del Tifoso. Per effetto di questa disposizione, i tuoi biglietti per la partita Milan-Napoli sono stati annullati e non sono più validi per accedere allo stadio’.

La denuncia social

“Se si considera che da qualche giorno il settore ospiti era già sold out, la beffa è stata servita ai tantissimi che avevano organizzato viaggi. Ci chiediamo allora dove sia il metro di rispetto usato per costoro?”. Musto conclude poi la denuncia social con un appello: “Vergogna! Chiediamo che ci siano scuse ufficiali. Un atteggiamento che ancora una volta mortifica la passione di una parte del tifo azzurro, episodi simili non si ripetano più come un fulmine a ciel sereno….non lo merita Napoli, non lo merita il calcio!”, conclude Musto.