Lo vogliono per la “lotta alla sopravvivenza”: Allegri senza pace

Il centrocampista della Juve McKennie potrebbe presto lasciare la Serie A. Direzione: la Premier League. Su di lui il Leeds di Bielsa.

Tra gennaio e giugno la Juve avrà di fronte diverse scelte di mercato da compiere. Uno dei reparti principali che i bianconeri dovranno puntellare, secondo molti vero tallone d’Achille questa stagione, è il centrocampo. Diversi saranno i movimenti in entrata e in uscita.

Accanto a calciatori come Rabiot o Arthur, che a dispetto del loro ingaggio hanno offerto un contributo decisamente inferiore alle aspettative, la Juve potrebbe vedersi costretta ad altri movimenti in uscita. A patto che arrivino offerte congrue e interessanti.

Una di queste, secondo quanto riporta il Sun, potrebbe arrivare dal Leeds. La squadra allenata da Bielsa, in piena lotta salvezza, avrebbe infatti messo nel mirino lo statunitense McKennie. Gli inglesi sarebbero pronti ad offrire fino a 20 milioni di sterline. Un’offerta che potrebbe incontrare il plauso da parte della dirigenza bianconera.

McKennie verso la Premier. Il Leeds lo vuole già a gennaio

Il Leeds oltretutto sarebbe disposto a prenderlo anche già in questa sessione di riparazione. Per due ragioni: la prima è immediata, vista la situazione ‘precaria’ del club in classifica. La seconda anche in ‘prospettiva. Il club inglese infatti si sta praticamente già rassegnando alla partenza di Kalvin Phillips che interessa a Manchester United e Liverpool.

Qualora la Juve dovesse fare resistenze, gli inglesi avrebbe inoltre già trovato il piano B: Ben Berenton Diaz del Blackburn Rovers. Qui però il rischio è che una richiesta maggiore da parte del club cedente. Il Blackburn infatti ha già fatto sapere che non cederà il giocatore per meno di 25 milioni di sterline. Una cifra non eccessiva, ma che renderebbe il suo acquisto oggettivamente meno conveniente di quello di McKennie.