Lo sgarbo che Conte è pronto a fare all’Inter di Inzaghi

Antonio Conte avrebbe richiesto, dalle fila del Tottenham, un suo fedelissimo: il centrocampista potrebbe lasciare l’Inter.

Antonio Conte, si sa, ha dei giocatori fedelissimi che cerca di avere con sé di volta in volta, in ogni avventura. Da pochissimo approdato al Tottenham, dopo l’esperienza biennale all’Inter, starebbe pensando nuovamente al nome di Arturo Vidal per rafforzare le fila del suo centrocampo in Premier League.

Dal canto suo, il cileno vorrebbe avere più spazio e più minuti di gioco rispetto a quanto ha effettivamente a disposizione in Serie A con Simone Inzaghi. ‘La Tercera’ ha, per questo motivo, avanzato una precisa ipotesi di mercato.

Calciomercato Inter, Vidal potrebbe approdare al Tottenham di Conte

Secondo quanto riferito da ‘La Tercera’, quotidiano sportivo Cileno, Vidal non sarebbe contento della situazione vissuta all’Inter di Simone Inzaghi. Fonti vicine al centrocampista avrebbero perciò dichiarato: “Arturo è molto deluso per il poco spazio che ha avuto nella squadra. Credeva che questo fosse il suo anno. Pensava persino di giocare da titolare in Champions League contro il Real Madrid, ma non è successo. Non è riuscito a convincere Inzaghi e questo lo ha frustrato molto, tanto che sicuramente non continuerà all’Inter”.

Sempre stando a quanto riferito da ‘La Tercera’, due sarebbero i club in cui potrebbe approdare, il Tottenham di Antonio Conte o il Flamengo in Brasile. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022 ma potrebbe lasciare Milano già con il mercato di gennaio: “Antonio Conte ha contattato il giocatore per conoscere la sua disponibilità ad arrivare a Londra. Vidal ha sempre voluto giocare in Inghilterra e l’opzione di arrivare a Londra è una cosa che non disdegna. Allo stesso modo, il Flamengo dal Brasile non cede alla possibilità di avere il cileno e sarebbe disposto a offrire un contratto milionario per convincere il giocatore”.