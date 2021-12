DIRETTA Fiorentina-Sassuolo: segui la partita LIVE

Tutto pronto per Fiorentina-Sassuolo. Sta per iniziare il lunch match delle ore 12:30 del diciottesimo turno di Serie A 2021/2022.

Sta per iniziare Fiorentina-Sassuolo, match delle ore 12:30 del diciottesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze Vincenzo Italiano ospita i neroverdi di Alessio Dionisi. Dopo la vittoria contro la Lazio, gli emiliani puntano ai tre punti per puntare alla parte sinistra della classifica. I viola, invece, di vittorie ne hanno messe in fila tre, contro Sampdoria, Bologna e Salernitana. Italiano punta alla zona Europa, distante un solo punto dai 30 accumulati in classifica. Arbitra il match il signor Serra di Torino. Al VAR, invece, il duo formato da Di Bello e Passeri. Gli assistenti del direttore di gara sono Prenna e Trinchieri.

Fiorentina-Sassuolo, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Boneventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Italiano. A disposizione: Rosati, Cerofolini, Nastasic, Venuti, Igor, Terzic, Sottil, Castrovilli, Maleh, Amrabat, Benassi, Saponara, Kokorin.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Traore; D. Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Harroui, Henrique, Boga, Djuricic, Defrel.