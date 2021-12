Inter, Inzaghi perde un centrocampista: la decisione è ufficiale

Nicolò Barella salterà la sfida dell’Inter contro il Torino a causa di squalifica. È la decisione del Giudice Sportivo.

Un turno fuori per Nicolò Barella, è questa la decisione del Giudice Sportivo, dopo la sfida dei nerazzurri contro la Salernitana. Una notizia che chiaramente non farà piacere a Simone Inzaghi per il quale il calciatore è uno dei perni della rosa, soprattutto nel momento in cui i nerazzurri sono riusciti a imporsi nuovamente in cima alla classifica e potrebbero chiudere il girone d’andata da campioni d’inverno.

Inter, squalifica per un turno a Barella

Già diffidato, in occasione della gara in trasferta contro la Salernitana Barella ha commesso una leggerezza ovvero un fallo su Gyomber, che ha reso inevitabile l’ammonizione e il conseguente stop per un turno di campionato. Al contempo per Inzaghi sarà anche una gara di prova in vista dell’impegno più avanti di Champions League contro il Liverpool, poiché anche in quell’occasione Barella non ci sarà per un ulteriore turno di squalifica da scontare.

L’altro calciatore fermato dal Giudice Sportivo dopo l’anticipo della giornata di Serie A è Gabriel Marin del Cagliari. Inoltre, multa di 10.000 euro per la Roma per il lancio di oggetti da parte dei tifosi verso il Settore Ospiti. Per lo stesso motivo anche Juventus e Atalanta hanno ricevuto una sanzione però da 3.000 e 2.000 euro rispettivamente.