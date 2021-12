“Non si dovesse giocare…”: Coppa d’Africa, la frecciata dal Napoli

Giuntoli, prima del fischio iniziale di Milan-Napoli, è stato intervistato da DAZN, dove ha parlato anche della Coppa d’Africa.

E’ terminato da pochi minuti il primo tempo tra il Milan ed il Napoli. Gli azzurri sono passati in vantaggio già al 5′ con il colpo di testa di Elmas, su corner battuto da Zielinski. La squadra di Pioli ha sfiorato il pareggio con il tentativo di testa di Ibrahimovic, terminato di pochissimo a lato.

Entrambe le squadre stanno vivendo un periodo di flessione e non possono permettersi di perdere sia per non perdere ulteriore terreno dall‘Inter che per mantenere le distanza dalla Juventus e dalla Roma. Prima del fischio iniziale della partita, Cristiano Giuntoli è stato intervistato da ‘DAZN’: “Petagna titolare? Speriamo che faccia una grande partita”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Giuntoli: “Coppa d’Africa? Se non si dovesse giocare, saremmo contenti”

Il direttore sporitvo del Napoli ha parlato anche di Manolas: “Ha avuto dei problemi in questi ultimi due mesi. Siamo riusciti a recuperarlo per la gara contro il Leicester, ma l’infortunio poi si è riacutizzato. Dopo lui ha trovato l’accordo con l’Olympiacos e anche noi l’abbiamo. Comunque non avrebbe più giocato con noi”.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Milan-Napoli: segui la partita LIVE

Giuntoli ha poi concluso il suo intervento: “A gennaio arriverà un difensore? Manca difensore centrale destro, proveremo a cogliere qualché occasione di mercato conveniente. Coppa d’Africa? Noi pensiamo sempre all’incolumità, per il bene di tutti. Se non si dovesse giocare, ovviamente, saremmo felici”.