Fischio di inizio di Milan-Napoli alle ore 20:45. Il big match della diciottesima giornata di Serie A 2021/2022 è oramai alle porte. Allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano, Stefano Pioli ospita la formazione di Luciano Spalletti, alle prese con numerosissime assenze. Gli azzurri devono fare a meno di tanti top player: pesano le assenze di Koulibaly, Fabian Ruiz, Mario Rui, Insigne ed Osimhen. Anche Pioli, però, ha una formazione non al completo. L’ultimo dei forfait in ordine cronologico è quello di Theo Hernandez, out per febbre ed escluso, di conseguenza, dall’elenco dei convocati. Arbitra il match il signor Massa di Imperia. Al VAR, invece, il duo formato da Di Paolo e De Meo.

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1) : Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.