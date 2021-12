“Senza lo scarparo…”: la risposta di Insigne agli insulti social

Continua il rapporto conflittuale tra Lorenzo Insigne ed i tifosi del Napoli. Il capitano resta in attesa del rinnovo del contratto.

Lorenzo Insigne sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua esperienza al Napoli. Il capitano azzurro è ancora a quota 0 gol su azione in questa stagione, ha alternato pochissime buone prove a tante gare opache e recentemente ha subito anche diversi guai fisici. La situazione del talento di Frattamaggiore non è delle migliori ed anche tra i tifosi c’è un’aria di insoddisfazione e un clima molto teso attorno al capitano.

Il giocatore ha accusato un problema fisico e non sarà disponibile per il big match di questa sera a San Siro contro il Milan. La reazione di diversi tifosi è stata però particolare ed non è sfuggito ai più attenti un curioso ‘botta e risposta’ social. Un tifoso ha infatti scritto: “Forza Mertens, senza lo ‘scarparo’ Lorenzo Insigne si può fare”, riferendosi al match di questa sera. Il capitano azzurro ha risposto sui social con l’emoticon dell’Ok.

Insigne, ancora tanti dubbi sul rinnovo

Le recenti parole del procuratore di Insigne e le parole del patron Aurelio De Laurentiis hanno aumentato i dubbi sul rinnovo ed il capitano, in scadenza di contratto a giugno, vede il suo futuro in forte bilico. La ‘forbice’ tra la richiesta e l’offerta azzurra è ancora molto ampia ed al momento le possibilità di permanenza del giocatore sono tutt’altro che sicure.

In questi prossimi mesi il capitano ha il compito di smentire gli scettici e rispondere con buone prestazioni sul campo alle polemiche ed alle critiche dei tifosi. La telenovela Insigne è destinata a continuare, ma intanto continuano le polemiche.