“L’ho fatto perché…”: l’insolita reazione di Allegri durante il Bologna

Non è sfuggita la reazione di Allegri al gol di Cuadrado. L’allenatore della Juve spiega così la sua risata con il vice Landucci.

La Juve supera il Bologna grazie alle reti di Morata e Cuadrado e torna a sperare nella corsa Champions League. Alla rete del colombiano, che ha chiuso la partita sul definitivo 2-0, Allegri è stato inquadrato mentre rideva col suo vice Landucci.

Lo stesso tecnico della Juve ha poi spiegato il perché di questa sua reazione. “Stavo scherzando con Landucci.” ha spiegato Allegri a JTV. Il motivo è semplice: perché poco prima gli ho detto di tenerlo ancora un attimo perché magari faceva gol. Alla fine è andata proprio così, quindi ci siamo messi a ridere tutti e due.”

Un colpo di ‘fortuna’ che ha contribuito al risultato che ha permesso a Massimiliano Allegri di portare a casa i tre punti in una trasferta difficile, contro un Bologna che fino a questo momento ha ben figurato in campionato. Una trasferta che, tra le note liete, porta anche il gol e la prestazione di un ritrovato Morata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, Allegri serra le fila: “Nessuno regala nulla”

Allegri spera di aver dunque trovato la chiave di volta di una stagione iniziata in maniera non proprio ottimale per la Juve. “Dobbiamo capire che ci vuole tanto sacrificio. Nessuno ti regala nulla.” ha poi continuato Allegri durante l’intervista.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, vogliono comprare il club: l’offerta spiazza

La sensazione è quella di grande fiducia ritrovata nell’ambiente bianconero. La vittoria, la terza nelle ultime quattro partite, può essere un volano fondamentale per il proseguo della stagione della Juve, soprattutto in vista del tour de force di inizio 2022 quando i bianconeri, nel giro di sei partite si troveranno ad affrontare, Supercoppa con l’Inter esclusa, Napoli, Roma, Milan e Atalanta.