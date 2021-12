Serie A, vogliono comprare il club: l’offerta spiazza

Continua a tenere banco la vicenda societaria della Salernitana. Un fondo lussemburghese avrebbe offerto 40 milioni per il club campano.

La vicenda societaria della Salernitana, con il rischio di esclusione e conseguente modifica della classifica che continua a pesare su tutta la Serie A, sta tenendo banco in queste settimane. La dead-line per la cessione, il 31 dicembre 2021, si avvicina e, almeno secondo quanto era trapelato fino a questo momento, non sembravano esserci acquirenti.

Addirittura, per preservare la regolarità del campionato, si stava pensando ad un’ulteriore deroga per permettere alla Salernitana di concludere quantomeno il campionato. In contrasto con le voci ‘pessimistiche’ di questi giorni però il fondo lussemburghese Toro Capital ha fatto però sapere, attraverso una nota stampa rilasciata all’agenzia Adnkronos, di avere pronta un’offerta per il club campano.

“Si precisa che il fondo lussemburghese Toro Capital e Francesco Di Silvio […] hanno formalizzato […] una offerta supportata da Lettera della banca che garantisce fideiussione bancaria per un importo di Euro 40 milioni a copertura totale dell’operazione.” si legge nella nota.

Salernitana, quale futuro? Spunta l’ipotesi dal Lussemburgo.

La notizia dell’offerta di 40 milioni da parte di Toro Capital fa certamente felici i tifosi granata che possono sperare in una soluzione quantomeno possibile. Il fondo inoltre ci tiene a precisare: “Tale comunicazione si rende necessaria per fare chiarezza circa la nostra posizione e soprattutto per correttezza e rispetto nei confronti della città di Salerno e dei tifosi della Salernitana, che meritano grandi soddisfazioni.”

Insomma, Toro Capital sembra fare sul serio. A chiarirlo ulteriormente è lo stesso fondo lussemburghese: “Precisando che la nostra proposta di acquisto resta valida ed è formalizzabile in qualsiasi momento”.