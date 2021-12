Juventus, Allegri perde le speranze: col Cagliari verso il doppio forfait

Dopo la vittoria sul Bologna, la Juventus incontrerà martedì il Cagliari. Allegri dovrà fare a meno di Dybala e Chiellini.

La Juventus ha battuto ieri sera il Bologna 0-2 con le reti di Morata e di Cuadrado. I bianconeri hanno sofferto contro la squadra di Mihajlovic, ma sono stati autori di un’ottima prestazione. La ‘Vecchia Signora’ con questo successo si è riavvicinata alla zona Champions League.

Il team juventino ha sei punti di svantaggio dal quarto posto. I bianconeri sfideranno in casa il Cagliari di Mazzarri nell’ultimo turno prima della sosta natalizia. La gara sembra senza storie dell’Allianz Stadium, ma Allegri, molto probabilmente, dovrà fare a meno di due giocatori importanti.

Juventus, Dybala e Chiellini ancora out per infortunio

Come quanto riportato da Giovanni Albanese, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, Dybala e Chiellini non dovrebbero recuperare per il match contro il Cagliari. I due calciatori hanno svolto l’allenamento di oggi ancora a parte. Allegri dovrà valutare se rischiare o meno i due calciatori.

Sia Chiellini che Dybala dovrebbero tornare l’anno prossimo, quando la Juventus sfiderà subito il Napoli di Spalletti. L’inizio del 2022 sarà fondamentale per i bianconeri per continuare a lottare per la qualificazione in Champions League, visto che sfideranno in una settimana, tra campionato e Supercoppa, gli azzurri, la Roma e l’Inter.