“Salta il campionato se…”: Juventus, Ezio Greggio è netto

Ezio Greggio parla del caso plusvalenze che ha posto nelle ultime settimane gli occhi di molti sulla posizione della Juventus.

Ezio Greggio, appassionato e dichiarato sostenitore della Juventus nonché famoso conduttore del programma ‘Striscia la Notizia’, ha detto la sua sul caso plusvalenze che ha posto il club bianconero sotto la luce dei riflettori nelle ultime settimane. Il conduttore televisivo, infatti, non ci sta e ha voluto rilasciare la propria opinione, tramite un’intervista ai microfoni di ‘Tuttosport’. Ha espresso perciò il proprio pensiero, senza mezzi termini, sul caso spinoso che vede osservata la Juve e non solo.

Caso plusvalenze, parla Ezio Greggio: “Juventus? Salta il campionato se le succede qualcosa”

Ezio Greggio, intervistato da ‘Tuttosport’, ha voluto parlare così del caso plusvalenze che sta coinvolgendo nelle ultime settimane anche la Juventus, guidata da Andrea Agnelli e Pavel Nedved: “Tanto rumore per nulla. Se succedesse qualcosa alla Juventus, salterebbe tutto il campionato visto l’alto numero di squadre coinvolte nelle plusvalenze. Mi viene da ridere: la Juve, essendo la più amata e odiata d’Italia, diventa comoda per fare gli scandali e gli scoop. Non bisogna sparare sulla Juve“.

Parole queste che esprimono un pensiero ben preciso. Per il conduttore televisivo, infatti, si starebbe semplicemente facendo tanto rumore per nulla, dal momento che secondo la sua opinione se dovesse saltare la Juve salterebbe l’intero campionato di Serie A, con altre squadre che a quel punto potrebbero venire coinvolte. Dichiarazioni, quindi, forti le sue che sui social hanno provato un’immediata reazione. C’è chi si è dichiarato d’accordo con il suo pensiero e chi invece l’ha criticato senza tanti giri di parole.