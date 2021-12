“Non è accettabile…”: Juventus, la sentenza che ‘stronca’ Allegri

Nonostante la vittoria di Bologna, la Juventus continua a non convincere: la sentenza del giornalista Fabio Ravezzani contro Allegri

Tre punti importanti, maturati in un campo difficile e in condizioni difficili. Atmosferiche e non. La Juventus rialza la testa dopo il pari di Venezia e archivia la pratica Bologna con un 2-0 molto più sofferto del previsto. Soprattutto molto più sofferto di quanto possa raccontare effettivamente il freddo risultato.

Certo, le tante assenze hanno inciso (e continuano ad incidere) sulle scelte di Massimiliano Allegri, ma il gioco e il rendimento dei suoi bianconeri non sembra convincere troppo. E al di là della solita retorica del ‘bel gioco prioritario al risultato’, la Juventus non dà ancora l’idea di essere una formazione guarita del tutto dai malanni di questa prima parte di stagione.

La Juve gioca in modo troppo rinunciatario. La vittoria va bene, ma il calcio solo difensivo espresso in gran parte della partita non è accettabile per un grande club.Certo non aiuta l’abulia di Kean (serve un bomber vero) e la sufficienza perenne di Rabiot in ogni sua giocata. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) December 18, 2021

“Non è accettabile”: Juventus, che bordata di Ravezzani ad Allegri

Così il noto giornalista ha bacchettato la Juventus di Allegri sul proprio account Twitter, riaccendendo nuovamente il dibattito sull’efficacia e sul potenziale della formazione bianconera. Soprattutto, sull’apporto in panchina del ben pagato tecnico livornese.