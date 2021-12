Mondiali, alta tensione per Joao Pedro: “Chi mi ha detto mer…”

Alta tensione tra Joao Pedro e i tifosi del Cagliari: volano insulti, ma la reazione dell’attaccante non è passata inosservata.

Il Cagliari non sta sicuramente vivendo un buon periodo in campionato con Mazzarri in panchina. Il club sardo, dopo il brutto ko subito con l’Udinese (che ha vinto nella serata di ieri in trasferta grazie a un sonoro 4-0), si è anche scusato sui social con i propri tifosi per la prestazione mostrata.

Già nella 17ª giornata era arrivato il poker inferto da parte dell’Inter ma, dopo la vittoria in Coppa Italia, la squadra aveva dato segnali di fiducia e di ripresa, che sono però durati pochissimo. A tutto ciò si è aggiunta la tensione tra Joao Pedro e i propri tifosi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari, alta tensione tra Joao Pedro e i tifosi del club

Secondo quanto riferito da ‘Cagliarinews24.com’, infatti, allo scadere dei minuti del match di ieri, dopo il triplice fischio finale, Joao Pedro e i tifosi non hanno passato minuti piacevoli. La tifoseria, infatti, nervosa e delusa dalla prestazione senza grinta e senza voglia mostrata dei giocatori della propria squadra, ha intonato cori e frasi non piacevoli, nei confronti dei giocatori. In particolare contro Joao Pedro è stato dichiarato: “Stai zitto cogl***“, insieme ad altre accuse pesanti.

LEGGI ANCHE >>> Lo vogliono per la “lotta alla sopravvivenza”: Allegri senza pace

Il capitano, allora, non ha potuto fare a meno di rispondere alle provocazioni e si è, a sua volta, scagliato contro i propri tifosi, affermando: “Chi mi ha dato del pezzo di me***? Voglio parlare faccia a faccia, venite qui a parlare faccia a faccia. Parliamo e non è un problema. Dite di tirare fuori i cog***? Avete ragione ma venite qui a parlarmi“. Sicuramente non un clima disteso e delle azioni che hanno contribuito a mantenere alta la tensione. Momento difficile questo per l’attaccante che aspira a diventare il nuovo attaccante di Mancini, in vista delle qualificazioni ai Mondiali.