“Lo so cosa diranno”: Milan-Napoli, Pioli stizzito in diretta

Dopo la sconfitta contro il Napoli, Pioli ha analizzato l’episodio del gol annullato a Kessie ai microfoni di DAZN.

Il Napoli è riuscito a vincere questa sera a San Siro contro il Milan con il gol di Elmas, segnato al 5′. I rossoneri hanno tentato di pareggiare, ma la squadra di Spalletti è riuscita a difendersi. Al 90′ è stato annullato il gol di Kessie per un fuorigioco di Giroud, che è stato ritenuto attivo da Massa.

I partenopei, con questo successo, hanno raggiunto il Milan al secondo posto in classifica e si sono riportati a quattro punti dall’Inter capolista. Ma il successo del Napoli sta facendo molto discutere per la decisione di Massa di annullare il gol al team meneghino. La scelta del direttore di gara sta scatenando tantissime polemiche.

Milan, Pioli: “Giroud non ha ostacolato Juan Jesus”

Stefano Pioli ha commentato l’episodio ai microfoni di ‘DAZN’: “Lo so cosa diranno, ovvero che alla fine che la posizione di Giroud era attiva. Ma se un giocatore è a terra e non fa nulla per andare sul pallone come fa a procurare un danno a Juan Jesus? Il difensore del Napoli non è ostacolato da Giroud”.

Il tecnico ha poi concluso il suo intervento: “Dispiace perché la squadra non meritava di perdere. La squadra sta bene fisicamente, ma ci è mancata l’ultima giocata per riuscire a segnare. Non siamo nel nostro momento migliore, ma la prestazione è stata positiva. Dobbiamo pensare alla gara di mercoledì”.