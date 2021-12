PSG, Icardi ‘vittima’ di Ramos: il gesto dello spagnolo

Sergio Ramos recupera pienamente dall’infortunio e diventa un protagonista del PSG: colpisce il gesto con Icardi in allenamento.

Sergio Ramos è fin da subito diventato un vero e proprio caso tra le fila del Paris Saint-Germain. Arrivato l’8 luglio del 2021, dopo aver lasciato a parametro zero il Real Madrid (dove ha fatto la storia, restando per ben sedici anni), il difensore è stato vittima di un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo di gioco per diversi mesi. Tanto da far circolare alcune indiscrezioni su una sua presunta partenza già con il calciomercato di gennaio, a soli sei mesi dall’arrivo in Francia.

PSG, Sergio Ramos appare in forma nel corso dell’allenamento e ‘stende’ Icardi

Tramite il profilo ufficiale ‘Instagram’ del PSG è circolato un video con le immagini dell’allenamento svolto dalla squadra. Il difensore spagnolo sembra, da quanto si vede anche dal video, essere tornato pienamente in forma e aver recuperato dall’infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo di gioco con il Paris Saint-Germain per circa cinque mesi. La prova del suo recupero è lo ‘sgarbo’ fatto a Mauro Icardi. L’attaccante, infatti, prova il scivolata di strappargli il pallone, ma il difensore riesce a effettuare un buon dribbling ‘stendendolo’ letteralmente.

Il PSG, quindi, può adesso dire di aver ritrovato, nel reparto difensivo della propria rosa, un giocatore di fondamentale importanza. Strappato a titolo gratuito al Real Madrid, lo spagnolo può essere davvero una pedina fondamentale per Mauricio Pochettino e per il ricco club parigino che ora spera di poter contare su di lui il maggior numero di volte possibile, avendolo ritrovato titolare contro il Saint-Etienne dopo 207 giorni.