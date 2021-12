“Aggressività e superbia, così col Napoli…”: Barcellona, attacco a Xavi

Il Barcellona vince soffrendo contro l’Elche e Xavi finisce nell’occhio del ciclone dopo le dichiarazioni post gara. Parla l’ex Real Madrid.

Non è un buon momento per il Barcellona di Xavi. Gli spagnoli attraversano da inizio stagione una crisi senza precedenti. A dimostrarlo sono i risultati ottenuti fino ad ora in stagione. L’uscita dalla Champions League e l’approdo in Europa League è solo l’ultimo dei ‘fallimenti’ sportivi dei catalani che, dopo l’addio di Leo Messi, hanno iniziato un nuovo ciclo, cambiando anche l’allenatore. Nell’ultimo match di La Liga contro l’Elche i blaugrana hanno rischiato il pareggio per 2-2. Il risultato, bloccato sul pari fino ai minuti finali, si è sbloccato solo all’85’, quando la rete di Nico Gonzalez ha regalato la vittoria ai padroni di casa.

Xavi nel caos, parla l’ex Real Madrid

In ogni caso, però, il momento è piuttosto complesso. I catalani sono in difficoltà e l’arrivo di Xavi come nuovo allenatore non sembra aver dato una sterzata decisiva alla stagione. Anzi, il neo tecnico è stato aspramente criticato da Javi Balboa.

L’ex Real Madrid, intervenuto ai microfoni di ‘El Chiringuito’ ha criticato l’atteggiamento del tecnico dei catalani: “Sta trasmettendo troppa aggressività e superbia ai suoi calciatori. Così credo che non finirà bene. Dopo un 3-2 contro l’Elche non puoi parlare di vittoria brillante, hai avuto enormi difficoltà. Questa squadra non è pronta per provare a lottare per un titolo. Non lo è nemmeno per battere il Napoli in Europa League. Attenzione poi, perché a quel punto le critiche saranno ancora più dure”.