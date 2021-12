“Apertura al prestito”: Juve, il super scambio col PSG può diventare realtà

In casa Juve continua la caccia all’attaccante. Allegri chiede un bomber ‘di razza’ e spunta un’idea per arrivare a Mauro Icardi.

La Juve di Massimiliano Allegri continua ad avere difficoltà, soprattutto nella fase offensiva. Nel corso di questa stagione la squadra sembra aver trovato finalmente quella quadra difensiva utile in passato per vincere scudetti, ma continua ad avere difficoltà in attacco. Cristiano Ronaldo ha detto addio in estate e, finora, il club bianconero non ha rimpiazzato quello che, ancora oggi, risulta tra i migliori attaccanti al mondo.

Kean e Morata faticano ad andare a segno con continuità mentre Paulo Dybala è costantemente alle prese con problemi fisici. Sia per gennaio e soprattutto per giugno i bianconeri studiano soluzioni per il reparto offensivo.

Juve, continua il forcing su Mauro Icardi

Nelle ultime settimane sono stati fatti diversi nomi in casa del club torinese, da Scamacca fino all’oneroso Dusan Vlahovic, ma l’obiettivo numero uno resta l’ex Inter ed attuale centravanti del Psg Mauro Icardi. Il giocatore argentino è in uscita dalla squadra francese e rappresenta la soluzione ideale, magari in un operazione low-cost, per rinforzare l’attacco bianconero.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport lancia una nuova idea riguardo un possibile scambio tra Juve e Psg. I giocatori in questione sono il brasiliano Arthur e Mauro Icardi, entrambi faticano con i rispettivi club e ‘pesano molto’ a bilancio: in particolare Arthur sembrerebbe gradito a Leonardo che sarebbe molto interessato ad uno scambio di prestiti. Il club bianconero è a caccia di un bomber e gradirebbe volentieri questo scambio che riporterebbe in Italia il tanto discusso bomber.