“Si è fatto cacciare”: Inter, ancora brutte notizie per l’attaccante

Ancora una volta un episodio negativo per l’attaccante dell’Inter, in prestito al Basilea, Sebastiano Esposito. Espulsione per il campano.

I primi mesi di Sebastiano Esposito al Basilea erano stati abbastanza positivi. Il giovane talento campano, in prestito dall’Inter, aveva regalato gol, assist e buone prestazioni nel club svizzero lasciando intravedere sprazzi dei suoi grandi numeri. Il Basilea era soddisfatto del rendimento del calciatore ed elargivano solo commenti positivi. Un infortunio, non lieve, per ‘Seba’ ha cambiato tutto con il giocatore che è rientrato negli ultimi giorni e che appare abbastanza nervoso.

Solo qualche giorno fa Esposito si è reso protagonista di un brutto episodio in Conference League, rifiutandosi di entrare a pochi minuti dal termine, nel match contro il Qarabag. In Svizzera quell’episodio ha portato diverse polemiche ed anche il tecnico del club elvetico era apparso infastidito. Pochi giorni dopo la situazione non è migliorata, ma vede il giocatore ancora protagonista in negativo.

Inter, nuovo episodio negativo per Sebastiano Esposito

Nel match di campionato tra Grasshoppers e Basilea Esposito è entrato al 63 minuto ed è stato cacciato dall’arbitro con un espulsione a pochi minuti dal termine. Il giocatore, abbastanza nervoso, si è reso protagonista di un testa a testa con un avversario e dopo spintoni ed insulti l’arbitro è stato costretto a cacciarlo dal campo. Ennesimo gesto discutibile dell’attaccante che vede ora il suo futuro in Svizzera più complicato.

Il Basilea era sotto 1-2 al momento dell’espulsione, ma ha trovato fortunatamente la rete del pari nei minuti di recupero, grazie a Kasami. Protagonista in positivo ed autore di un assist è stato invece Males, un altro giovane di proprietà dell’Inter, in prestito al forte club elvetico.